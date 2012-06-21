Головнокомандувач ВКС Росії Віктор Бондарєв заявив, що місцезнаходження чорних скриньок літака Ту-154, що впав поблизу Сочі, встановлено, передає УНН з посиланням на «Коммерсант». За його словами, вони не мають бути пошкоджені.
«При виявленні літака на дні моря обов’язково будуть підняті накопичувачі інформації, ми знаємо, де вони знаходяться, вони знаходяться в кілі, я впевнений, що саме кіль найменше постраждав, тому що дотик був нижньою частиною і фюзеляжем», — сказав В.Бондарєв.
У міноборони РФ сподіваються сьогодні виявити місцезнаходження літака Ту-154.
«Я думаю, сьогодні день, коли ми зможемо виявити місцезнаходження літака на дні Чорного моря», — додав головком ВКС РФ.
Нагадаємо, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи «Першого каналу», НТВ і телеканалу «Звезда», а також виконавчого директора фонду «Справедлива допомога» Єлизавету Глінку, відому як доктор Ліза. Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, - 92 людини. Причини катастрофи встановлюються.