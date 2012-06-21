Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що президент Росії Володимир Путін не просто обрав сторону в конфлікті, а вдерся до іншої держави.
Про це Тіллерсон заявив на форумі вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council, передає Голос Америки.
«Одна справа, коли країни обирають ту чи іншу сторону в конфлікті – Росія обрала сторону Башара аль-Асада, а наш вибір був іншим; але коли одна країна нападає на територію іншої – так тривати не може. Вторгнення Росії до України є неприйнятним», – наголосив держсекретар США.
«Саме на цьому (неприйнятності вторгнення до іншої держави - Ред.) заснований дуже суворий режим санкцій, які США та Європа наклали на Росію в результаті вторгнення. Цей режим не зміниться допоки вторгнення Росії до України не буде врегульоване і територіальну цілісність України не буде поновлено», – заявив він.
Припинення насильства на сході України є найбільш нагальним питанням на якому наголосив Держсекретар.
«Там більше жертв серед цивільного населення в 2017 році, порівняно з 2016 роком. Кількість порушень режиму припинення вогню зросла на 60%.
«Наш пріоритет – припинити насильство і вбивства на сході України і ми дивимось, чи можна досягти певної домовленості, залучити миротворців, щоб припинити це насильство», – сказав Тіллерсон.
Він також наголосив, що питання Криму не знято з порядку денного.
«Ми повернемося до питання про Крим», – заявив Тіллерсон. – Я знаю, що Путін чітко зазначив, що це питання не розглядається, але з часом воно постане».