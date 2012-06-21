На Дніпропетровщині у владних кабінетах розробляють велику програму допомоги малому та середньому бізнесу. Та вже зараз створюється й обговорюється унікальний проект, який не має аналогів у країні. Він запрацює восени. Проект DniproStartUPClub допомагатиме всім бажаючим розпочати власну справу. Але насамперед він орієнтований на безробітних та переселенців.
«Хочемо, щоб вони відкривали власний бізнес, тобто брали до рук «вудку», а не чекали на «рибу» від держави. Головне —мати ідею стартапу. Ми, у свою чергу, всіляко допомагатимемо у старті підприємництву», — поінформував радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Богданов.
На базі обласного Інвестиційно-інноваційного центру буде створений комунікаційний майданчик, де консультуватимуть щодо розвитку власного бізнесу. Успішні підприємці, члени громадських та міжнародних організацій також поділяться досвідом.
«Будемо допомагати втілювати в життя власні ідеї, а також пропонуватимемо приклади вже реалізованих стартапів. Після того супроводжуватимемо проекти новостворених підприємців», — розповіла представник ГО «Інститут податкових реформ» Олена Хотенко.
Тим часом Дніпропетровська обласна рада з ДП «Ощадбанк» та Дніпропетровською торгово-промисловою палатою підписали меморандум про співпрацю у наданні допомоги підприємцям. При обласній раді створюється «Центр розвитку малого та середнього бізнесу», де вже розроблений план допомоги в отриманні кредитів. Як показав досвід «Ощадбанку», претенденти на позику часто не мають належного бізнес-плану. Тому для підприємців запланована часткова компенсація їхнього навчання щодо правильного складання бізнес-проектів для подачі заявок на отримання кредитів для діяльності підприємства.
«На тлі процесів навколо економіки держави і для того, аби малий та середній бізнес, який є бюджетоутворюючим сегментом, процвітав, йому треба всебічно допомагати. Для цього необхідно об’єднувати зусилля максимальної кількості сторін: обласної влади, банківських структур, торгово-промислової палати. Ми маємо допомогти бізнесу стати успішним і конкурентним на європейських ринках. Сприяючи розвитку бізнесу, ми створюємо додаткові робочі місця, збільшуємо надходження до місцевих бюджетів», — зазначив заступник голови Дніпропетровської обласної ради Мгер Куюмчян.
Керівник ДП «Ощадбанк» у Дніпропетровській області Геннадій Малашенко сподівається, що після підписання Меморандуму між облрадою та банком частка малого та середнього бізнесу в регіоні зросте. За словами голови Дніпропетровської обласної ради Гліба Пригунова, у великій програмі допомоги бізнесу, що зараз розробляється в регіоні, буде передбачено виділення коштів з обласного бюджету не тільки на освіту чи методологічну допомогу підприємцям, а й на компенсацію відсотків за кредитами для малого та середнього бізнесу. Це стане вагомою допомогою і знизить навантаження на підприємців.
Наталія БІЛОВИЦЬКА
для «Урядового кур’єра»