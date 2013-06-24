Попри війну справедлива трансформація вугільних регіонів, де шахти вичерпали ресурс, має починатися вже нині. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у зверненні до учасників установчих зборів Асоціації вугільних громад в межах заходу «Справедлива трансформація 2023». Він повідомив, що вже триває робота, над тестуванням Концепції справедливої трансформації зокрема в Червоноградському вугільному регіоні Львівській області і наголосив, що держава не збирається закривати шахти, які мають перспективи й можливість видобувати. Проте шахти, які вичерпали ресурс, планово закриватимуть, а громади справедливо трансформуватимуться.

«Тут важлива правильна послідовність дій. Спочатку дати людям альтернативу у працевлаштуванні й забезпеченні їхніх родин, а потім вирішувати долю тих чи тих шахт», — наголосив очільник уряду. Він нагадав, що за підтримки міжнародних партнерів — Світового банку, уряду Німеччини, Європейської комісії Україна розпочала політику справедливої трансформації ще 2020 року. Ухвалено відповідну концепцію та напрацьовано Державну програму справедливої трансформації.

«Україна налаштована реалізувати цю модель регіонального розвитку. Наша мета — підвищити якість життя людей, дати їм нові можливості, зробити розвиток громад всебічним та гармонійним. У травні уряд ухвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року. Прагнемо посилити енергобезпеку держави й одночасно досягнути європейських стандартів низьковуглецевої економіки», — сказав Прем’єр-міністр. Він висловив сподівання, що Україна буде невід’ємною частиною зеленого переходу. Уже незабаром буде представлено перший проєкт Національного плану з енергетики і клімату, що поєднуватиме відновлення і зелений перехід.

«У середньостроковій і довгостроковій перспективі йдеться зокрема про модернізацію старих ТЕС і ТЕЦ, розвиток зеленої генерації, водневі технології», — зазначив Денис Шмигаль. У цьому контексті, за його словами, важливе створення Асоціації вугільних громад України. Адже спільними зусиллями вона зможе представляти свої інтереси перед центральною та регіональною владою, комунікувати з партнерами. Денис Шмигаль закликав міжнародних партнерів до підтримки асоціації та залучення її до розроблення політик майбутнього фонду справедливої трансформації. Цей фонд, за його словами, буде довгостроковим інструментом імплементації та фінансування проєктів. Він закладе матеріальну основу під конкретні ініціативи для комплексних перетворень у вугільних громадах.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ