Перше судно з вугіллям зі США прибуло в Україну — в морський торговельний порт «Южний» (Одеська область). «У перезавантажувальному комплексі порту пришвартувалося судно Ocean Ambitious. На його борту 62 тисячі тонн американського енергетичного вугілля для державної енергогенеруючої компанії «Центренерго», — повідомляє прес-служба державного підприємства «МТП «Южний». Як інформує УНІАН, роботи з розвантажування вугілля планують завершити за три доби. «Вітаю! Перше американське вугілля, поставлене відповідно до моїх домовленостей з президентом Дональдом Трампом, в Україні!» — написав з цього приводу Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Twitter. За його словами, налагодження постачання американського вугілля в Україну змусить Росію припинити свій енергетичний шантаж. Президент також наголосив, що вугілля із США слугує важливим внеском в енергетичну безпеку країни і красномовно свідчить про взаємовигідну співпрацю між стратегічними партнерами.
ЕНЕРГОБЕЗПЕКА