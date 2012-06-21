Автомобільна компанія Porsche розробила колісні диски, зроблені з вуглепластика. Нова технологія дозволила знизити вагу колеса на 20%.
Вуглепластик використовується для створення спортивних автомобілів, зменшуючи їх вагу, при цьому перевищуючи показники міцності алюмінієвих авто.
За традицією, колеса для автомобілів виготовляються з алюмінієвого або магнієвого сплаву. Однак багато автомобільних компаній, в тому числі Ford планують виготовляти колеса з незвичайного матеріалу, покращуючи характеристики своїх авто.
Нові карбонові диски будуть пропонуватися в якості опції до автомобілів 911 Turbo S Exclusive Series з 2018 року.