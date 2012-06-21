Громадськість міста Бахмут, що на Донеччині, після тривалого протистояння з опонентами нарешті відстояла свою ініціативу перейменувати одну з тутешніх вулиць іменем Героя України Дмитра Чернявського. Під час громадських слухань було вирішено назвати на честь земляка вулицю, що якийсь час звалася імені «60 років утворення СРСР».
Дмитро Чернявський народився в селищі Артемівське Артемівського району Донецької області. І саме він 22- річний студент і громадський активіст став найпершою жертвою кривавої «руської весни» — 13 березня 2014 року після мирного мітингу за єдність України загинув від ножового поранення на центральній площі Донецька під час нападу на беззбройних людей знавіснілих проросійських носіїв «руського міра» із металевими трубами, арматурою та ножами. 20 лютого 2015 року Указом Президента України Дмитру Чернявському присвоєно звання Герой України (посмертно) із врученням ордена «Золота Зірка».
…Утім, на жаль, вшанування пам’яті загиблого відбувається за немалої кількості проросійських опонентів і просто байдужих людей, а це дуже нагадує події лиховісної весни 2014-го. Приміром, на згаданих громадських слуханнях за рішення про перейменування вулиці віддали голоси 50 присутніх із 91 зареєстрованого. Погодьтеся, «інших» і досі немало.