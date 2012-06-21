Дев'яносто один новий вулкан знайшла в Антарктиді команда вчених з Едінбурзького університету.
Як пишуть зарубіжні ЗМІ, раніше під кригою дослідники виявили 47 вулканів, але нова знахідка виявилася вдічі більшою.
Через це Антарктида майже витіснила з першого місця Східно-Африканський хребет, що тривалий час вважався найщільнішим скупченням вулканів на планеті.
Виявлені вулкани мають висоту від тисячі до 3850 метрів. Деякі з них заховані під чотирикілометровою товщею льоду. Вони зосереджені в антарктичній рифовій системі на 3,5 тисячі кілометрів від шельфового льодовика Антарктиди до Антарктичного півострова.
Вчені стурбовані таким розвитком подій, оскільки якщо хоча б в одного зі знайдених вулканів почнеться виверження, льодовиковий покрив Західної Антарктиди зазнає суттєвої дестабілізації. Якщо ж кількість діючих вулканів зросте, вони здатні спровокувати величезний потоп і знищити значну частину планети.