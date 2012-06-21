Про це в інтерв’ю «Урядовому кур’єру» сказав генеральний директор Національного драматичного театру імені Івана Франка Михайло Захаревич.
— Я про це говорив, і не лише я, із самого початку. І сподіваюся, що Міністерство культури разом зі Спілкою театральних діячів візьмуться і зроблять дорожню карту для справжньої реформи в театральній галузі.
Адже вона дуже потрібна, бо постійно жити за мірками перехідного періоду від радянського часу до незалежної держави не можна. Тому насамперед треба законодавчо передбачити можливість нормального існування театрів різних форм — репертуарних і нерепертуарних. Гадаю, розмовами нічого не зробимо, доки не матимемо законодавчого врегулювання всіх моментів реформи.