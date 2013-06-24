Першу чергу Національного військового меморіального кладовища заплановано ввести в експлуатацію до кінця 2023 року. Це дозволить вже цьогоріч ховати українських Героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України, на цьому кладовищі. Про це повідомив перший заступник Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун, передає Урядовий портал.

Він нагадав, що 19 серпня Уряд прийняв постанову про реалізацію експериментального проекту щодо проектування Національного військового меморіального кладовища на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області. Це дозволить прискорити терміни створення меморіального комплексу.

Місце розташування було обрано за такими критеріями: загальна площа земельної ділянки має бути більше ніж 100 гектарів з урахуванням санітарних норм та можливістю будівництва, зручна локація з наявним громадським транспортом, можливість проведення офіційних церемоніальних заходів. І найголовніше – ділянка не повинна мати юридичних перепон, які здатні зупинити будівництво Меморіалу, зауважив Олександр Порхун.

Національний меморіал включатиме військове кладовище, музейний комплекс, ритуальну будівлю, сучасний крематорій та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.

«Візуальна складова меморіального кладовища буде розроблена з урахуванням чутливого ставлення громадян до питання увіковічнення пам'яті наших Героїв російсько-української війни. Комплекс поєднуватиме в собі як традиційні поховання, так і поховання в колумбарії», – розповів перший заступник Міністра.

Він зазначив, що Національне військове меморіальне кладовище – це масштабний проект, подібних якому за часів незалежності України ніхто не будував. Проте Мінветеранів залучить всі можливі ресурси для пришвидшення будівництва.

«Будівництво меморіалу буде розбите на кілька черг. Ми ставимо собі за мету у першій черзі побудувати сектор традиційних поховань, колумбарій, площу, де буде відбуватися прощання з нашими Воїнами, і необхідні споруди для організації поховань. І після введення в експлуатацію першої черги – починаємо поховання, щоб не чекати до повного завершення робіт. Ставимо перед собою амбітні плани – здати в експлуатацію першу чергу до кінця цього року», – наголосив Олександр Порхун.

Державним бюджетом України у 2023 році передбачено 65,4 млн гривень на будівництво Національного військового меморіального кладовища. Всі виконавці робіт з проектування і будівництва будуть визначені через Prozorro. Наразі вже оголошено процедуру торгів на розробку ескізного проекту Національного військового меморіального кладовища. Усі бажаючі проектувальники, які мають відповідну кваліфікацію, можуть взяти участь у цих торгах, повідомив перший заступник Міністра у справах ветеранів України.