Десять днів тому слідчий так званого Кримського управління ФСБ Російської Федерації вручив українському журналістові Миколі Семені обвинувальний висновок. У ньому зазначено, що той скоїв «злочин», який окупаційна влада кваліфікує як «заклики до зміни територіальної цілісності Російської Федерації» (стаття передбачає покарання до п’яти років ув’язнення). Микола Семена начебто висловлював такі заклики у статті «Блокада — необхідний перший крок до визволення Криму» на сайті «Крим. Реалії».

Тиск на українського журналіста, який залишився в Криму після окупації, російська окупаційна адміністрація почала чинити ще навесні. У квітні ФСБ провела обшук в його оселі й порушила проти нього кримінальну справу. Обшук тривав майже п’ять годин. Так звані правоохоронці вилучили два ноутбуки та інші носії інформації. Семену запросили на допит, після чого відпустили з підпискою про невиїзд.

Максимум до середини січня наступного року має відбутися суд, прогнозує російський адвокат чергового кремлівського бранця Андрій Сабінін, який днями після повернення з Криму поспілкувався з українськими журналістами в Києві. А в четвер у столичному Кримському домі відкрили виставку «Абсолютно вилучено», де представлено фотографії, які вдалося зберегти під час вилучення фотоархіву журналіста органами ФСБ в Криму. Відбулася також дискусія про стан свободи слова на півострові.

Отож у Києві адвокат чергової жертви ФСБ Андрій Сабінін змалював не вельми оптимістичну картину. Він припускає, що суд таки засудить Миколу. Водночас висловив сподівання, що його підзахисний отримає умовний термін. Аби справдився оптимістичний сценарій, потрібно, щоб справа набула максимального розголосу. Потрібно готуватися до процесу і правозахисникам, і цеховій спільноті, і вітчизняній дипломатії. Боротьба за Миколу не буде легкою, адже, за словами адвоката, звинувачення йому висунуте на основі висновку… лінгвіста. Як влучно зазначив наш колега Юрій Лукінов, тепер у Росії де-факто рішення, терорист ти чи ні, ухвалюють лінгвісти. А оцінку статті Миколи Семени, яку поклали в основу звинувачення, давав, з дозволу сказати, експерт з одним роком стажу.

Утім, дивуватися методам ФСБ не варто, адже маємо їх на будь-який смак. Взяти до прикладу справу власного кореспондента Укрінформу Романа Сущенка, якого у Москві звинувачують у шпигуванні проти Росії, Андрія Клименка і Ганну Андрієвську, які перебувають у Києві, та проти них також порушено кримінальну справу в Росії.

Серед іншого журналісти запитували в адвоката й про те, чи можна порівнювати справи інших кримчан — Кольченка, Сенцова і Афанасьєва — зі справою Семени. Як пояснити, що одних одразу помістили до СІЗО, потім судили в Москві, а Семена на волі? На думку Андрія Сабініна, Микола Семена — такий собі білий комірець, хоча, можливо, порівняння й не дуже вдале. Він в’язень слова, в’язень сказаного. «Так, до людей, яких притягують до відповідальності за висловлювання, застосовують зазвичай позбавлення волі. Але на етапі попереднього слідства ці питання намагаються все-таки не посилювати і людей до СІЗО не відправляють». Утім, та обставина, що Миколі Семені за 60 і він має явні проблеми зі здоров’ям, не розжалобила імперську Феміду настільки, щоб керуватися здоровим глуздом.