У розпорядження Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшла перша машина для підготовки ґрунту до розмінування, розроблена та вироблена в Україні. Презентація машини відбулася днями на базі Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС. Техніку, придбану за кошти обласного бюджету Харківської області, передав саперам голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Як було зазначено під час презентації, машина для підготовки ґрунту до розмінування, яку створили харківські виробники, — перша сертифікована вітчизняна машина такого типу. Вона проста у використанні, обслуговуванні та ремонті, коштує порівняно недорого — 5 мільйонів 600 тисяч гривень. До того ж оператори не матимуть проблем із запчастинами.

Важливо, що харківська розробка працює дистанційно, на відстані 300 метрів, аби не було загрози ураження для людей. Для цього оператор використовує пульт дистанційного керування. Загальна вага машини сягає 16 тонн, а швидкість роботи — 3-4 км/год. Вона здатна знешкоджувати 95 % всіх мін.

Навчання операторів триватиме кілька тижнів. Після цього, техніка вийде працювати на найбільш засмічені мінами ділянки на Харківщині.

Уже найближчим часом техніка, яку отримали сапери, вийде працювати на поля. А до кінця листопада до Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС надійде ще одна машина для підготовки ґрунту, закуплена за кошти обласного бюджету.

«Вітаю харківських виробників, які створили першу вітчизняну машину для підготовки ґрунту для розмінування й успішно пройшли сертифікацію. Це хороший приклад для всіх віт­чизняних винахідників та виробників. Приклад того, що взаємодія державних, місцевих органів влади, виробників дає швидкий результат. Приклад того, що держава зацікавлена в розвитку і масштабуванні виробництва української техніки та обладнання для розмінування. Ми всіляко сприятимемо такому розвитку, а також локалізації на базі українських підприємств виробництва техніки закордонних зразків», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Джерело: Міністерство економіки України