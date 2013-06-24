З квітня 2022 року у межах проекту «Прихисток» виплачено компенсацій на загальну суму більш ніж 2,2 мільярда гривень. Ці кошти були спрямовані на виплати людям, які безкоштовно надали тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначимо, що за програмою «Прихисток» передбачена компенсація у розмірі 450 гривень на місяць за розміщення одного ВПО у теплий період року та 900 гривень – під час опалювального сезону. Компенсація виплачується за рахунок коштів Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

Крім власників житла або їхніх представників, зазначена компенсація може надаватися орендарям житла державної або комунальної власності. Таким чином, за допомогою проекту «Прихисток»тимчасове житло отримали понад 3,1 мільйона ВПО.

До кінця жовтня планується профінансувати компенсації на загальну суму більш ніж 180 мільйонів гривень за прихисток переселенців у липні-серпні 2023 року. Також вже є домовленості з ТЧХУ щодо продовження програми «Прихисток» у першому півріччі 2024 року.

Нагадаємо, що постановою Уряду відповідальним міністерством за реалізацію проекту «Прихисток» визначено Мінреінтеграції.