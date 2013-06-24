Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки у Донецьку область узяв участь у нараді з керівництвом Донецької ОВА. Учасники наради заслухали інформацію про підготовку до опалювального сезону, готовність пунктів незламності та будівництво фортифікацій. Вони обговорили проблемні питання підготовки до опалювального сезону в Добропільській, Білозерській, Новодонецькій територіальних громадах.

Прем’єр-міністр дав доручення Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерству енергетики невідкладно вжити заходів щодо забезпечення проходження осінньо-зимового періоду в громадах Донецької області.

Денис Шмигаль відвідав командний пункт 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Сухопутних військ Збройних сил України, де обговорив із командуванням бригади актуальні питання матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

З нагоди Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисників і захисниць України глава уряду вручив грамоти Кабінету Міністрів та цінні подарунки, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.