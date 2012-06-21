З 1 серпня завозити б/у автомобілі з Канади в Україну можна буде без мита, а на нові буде встановлена ставка 7%, повідомляє businessua.com.
Про це розповів генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко на своїй Facebook-сторінці.
«На б/у авто походженням з Канади мито стало нуль, а на нові – 7%», – пише він.
Назаренко зазначив, що нововведення торкнеться не всіх автомобілів з Канади, а саме б/у автомобілів канадського виробництва.
«Пояснюю, що нульове мито не на б/у авто, які експортуються з Канади, а на б/у авто походженням (тобто, вироблені в Канаді). А це 6 концернів, які мають там заводи», – додав він.