Вчені з’ясували, що грейпфрутовий сік разом із ліками може бути небезпечним для здоров’я. А споживання його із деякими препаратами може призвести до смерті.
Співробітники Інституту Лоусона з дослідження проблем здоров’я з’ясували, що грейпфрути, лайм і севільські помаранчеві апельсини містять фуранокумарини, які в кілька разів збільшують силу дії ліків, що може викликати гостру ниркову недостатність, проблеми з диханням, внутрішню кровотечу і навіть раптову смерть, повідомляють іноземні ЗМІ.
Фуранокумарини взаємодіють з білком CYP3A4, який міститься в кількох видах антидепресантів, засобів від алергії, від порушення серцевого ритму і високого рівня холестерину, в ліках для профілактики ВІЛ-інфекції.
У поєднанні з грейпфрутами і апельсинами можуть бути небезпечні багато препаратів, які приймаються перорально, потрапляють в кров і містять CYP3A4 (завдяки останньому ліки всмоктуються в слизову шлунково-кишкового тракту).
За даними канадських фахівців, існують 85 лікарських засобів, несумісних з деякими цитрусовими.