Вживання десяти порцій овочів і фруктів на добу може продовжити життя людини, вважають науковці.
За розрахунками вчених з Імперського коледжу в Лондоні, дотримання цих рекомендацій може запобігти 7,8 млн передчасних смертей на рік.
Одна порція — це 80 грамів. Приблизно стільки важить невеликий банан, груша або три чайні ложки шпинату чи гороху. Навіть невелика кількість фруктів і овочів корисна для здоров’я. Але що більше людина їх їсть, то краще.
200 грамів овочів і фруктів на день знижують:
♦ ризик померти від серцево-судинних захворювань — на 13%
♦ ризик розвитку раку — на 4%
♦ ризик передчасної смерті — на 15%.
800 грамів овочів і фруктів знижують:
♦ ризик померти від серцево-судинних захворювань — на 28%
♦ ризик розвитку раку — на 13%
♦ ризик передчасної смерті — на 31%
Експерти дійшли таких висновків на основі даних 95 різних досліджень, в яких були вивчені харчові звички 22 мільйонів людей. Висновки опубліковані в журналі International Journal of Epidemiology.
Науковці також назвали овочі і фрукти, які найбільш ефективні у зменшенні ризику появи й розвитку деяких захворювань.
Зокрема, у випадку раку це:
♦ зелені та жовті овочі (наприклад, шпинат і перець)
♦ хрестоцвіті рослини (усі види капусти)
Ризик розвитку хвороб серцево-судинної системи знижують:
♦ яблука
♦ груші
♦ цитрусові
♦ салати і хрестоцвіті овочі.
Крім того, фрукти й овочі зменшують рівень холестерину, допомагають знизити кров’яний тиск і зробити більш здоровими кровоносну й імунну системи.
Всесвітня організація охорони здоров'я радить їсти п'ять порцій овочів і фруктів на день (близько 400 грамів). Сюди входять майже всі види фруктів і овочів, зокрема й заморожені.