Вживання десяти порцій овочів і фруктів на добу може продовжити життя людини, вважають науковці.

За розрахунками вчених з Імперського коледжу в Лондоні, дотримання цих рекомендацій може запобігти 7,8 млн передчасних смертей на рік.

Одна порція — це 80 грамів. Приблизно стільки важить невеликий банан, груша або три чайні ложки шпинату чи гороху. Навіть невелика кількість фруктів і овочів корисна для здоров’я. Але що більше людина їх їсть, то краще.

200 грамів овочів і фруктів на день знижують:

♦ ризик померти від серцево-судинних захворювань — на 13%

♦ ризик розвитку раку — на 4%

♦ ризик передчасної смерті — на 15%.

800 грамів овочів і фруктів знижують:

♦ ризик померти від серцево-судинних захворювань — на 28%

♦ ризик розвитку раку — на 13%

♦ ризик передчасної смерті — на 31%

Експерти дійшли таких висновків на основі даних 95 різних досліджень, в яких були вивчені харчові звички 22 мільйонів людей. Висновки опубліковані в журналі International Journal of Epidemiology.

Науковці також назвали овочі і фрукти, які найбільш ефективні у зменшенні ризику появи й розвитку деяких захворювань.

Зокрема, у випадку раку це:

♦ зелені та жовті овочі (наприклад, шпинат і перець)

♦ хрестоцвіті рослини (усі види капусти)

Ризик розвитку хвороб серцево-судинної системи знижують:

♦ яблука

♦ груші

♦ цитрусові

♦ салати і хрестоцвіті овочі.

Крім того, фрукти й овочі зменшують рівень холестерину, допомагають знизити кров’яний тиск і зробити більш здоровими кровоносну й імунну системи.

Всесвітня організація охорони здоров'я радить їсти п'ять порцій овочів і фруктів на день (близько 400 грамів). Сюди входять майже всі види фруктів і овочів, зокрема й заморожені.

ВВС Україна 