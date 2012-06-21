Вчені заявили, що часте вживання риби позитивно впливає на інтелектуальний розвиток дитини. Риба також сприяє будівництву нових клітин і допомагає імунній системі людини.
Вчені з’ясували, що риба сприяє інтелектуальному розвитку дітей. З’ясувалося, що містяться в морепродуктах жирні кислоти Омега-3 надають сприятливий ефект на розвиток нервової системи.
У своєму науковому проекті вчені з Університету Північної Кароліни нагадали, що в рибі міститься велика кількість фосфору, який надзвичайно корисний для мозку. Найбільшу користь для організму приносить м’ясо пікші, тріски, камбали, зубатки, скумбрії, повідомляють іноземні ЗМІ.
Експерти також вказали на те, що риба допомагає утворенню нових клітин в організмі дітей, а вітаміни А і Д захищають від проблем кісткової системи.
Як повідомила лікар-дієтолог Олена Тихомирова, речовини, які містяться в рибі, дійсно роблять позитивний вплив на мозкову і нервову діяльність людини.
«Можу сказати про дорослих, що дійсно риба дуже корисний продукт для харчування, там практично немає шкідливих речовин. І, дійсно, вживання риби впливає на інтелектуальну діяльність, та й на фізичну. У рибі тільки корисні жири і її можна споживати практично без шкоди для фігури. Риба дуже корисна для кісток та судин – вона знижує рівень поганих холестеринів, позитивно діє на імунну систему. Риба – це універсальний харчовий продукт», – підкреслила вона.