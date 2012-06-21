Вживання в їжу риби не менше трьох разів на тиждень знижує ймовірність розвитку ракових клітин в кишківнику.
Як повідомляє газета The Daily Telegraph з посиланням на дослідження Міжнародного агентства з вивчення раку, така закономірність спостерігається при наявності в раціоні скумбрії, лосося і оселедця.
«Одна з теорій, чому споживання риби знижує ризик виникнення раку, свідчить, що жирні кислоти омега-3, які є тільки в рибі, мають протизапальні властивості, завдяки чому й виражається захисний ефект», – зазначає Анна Діаз Фонт, представник благодійної організації у Великобританії. Вона спонсорувала це дослідження і займається вивченням профілактики раку. До слова, в Сполученому Королівстві рак кишківника є четвертим за частотою захворюванням.
У ході дослідження вчені проаналізували дані майже півмільйона жителів Європи. Протягом 15 років фахівці спостерігали за змінами стану їх здоров'я в залежності від кількості спожитої ними риби. З'ясувалося, що її регулярне вживання на 12% знижує ймовірність виникнення новоутворень, які могли б перерости в злоякісні пухлини.
Газета нагадує і про те, що згадані види риб також знижують ризик виникнення серцевих захворювань і уповільнюють процес ослаблення розумової діяльності. До всього іншого, існує і низка інших продуктів, які знижують вірогідність виникнення раку кишківника. До них відносяться кисломолочні продукти, зокрема йогурт, томатний сік, цибуля і часник, білокачанна капуста і брокколі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»