Медичний коледж Ларнер закликає всіх їсти гостру їжу. Справа в тому, що споживання гострого перцю чилі пов’язано зі зниженням смертності на 13% (переважно це стосується смертей від хвороби серця або інсульту). В принципі, про користь гострого перцю фахівці говорять давно. У рамках останнього дослідження експерти використовували дані 16 тисяч чоловіків, вік яких більше за 23 роки.
У дослідженні цікавилися, як часто чоловіки вживають з їжею перць чилі, спосіб їхнього життя і смертність серед цих людей. Було виявлено чіткий зв’язок любові до перцю і зниженням ризику смерті. Між тим, фахівці не можуть точно сказати, як саме перець справляв позитивний ефект. Можливо, вся справа в TRP-каналах, які є основними рецепторами до гострих з’єднань таких як капсаїцин (основний компонент чилі).
У свою чергу, капсаїцин відіграє важливу роль у клітинних і молекулярних механізмах, які дозволяють запобігти розвитку ожиріння і змінюють коронарне кровопостачання. Також капсаїцин володіє антимікробними властивостями і здатний впливати на стан людини, змінюючи мікрофлору кишечника.