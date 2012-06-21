Дослідження, ініційоване вченими з Університету Тафтса (США), дозволило фахівцям зробити висновок: кожна людина здатна сама продовжити своє життя. Для цього потрібно лише почати контролювати споживання солі.
Вчені проаналізували статистку смертей у результаті різних захворювань за десятирічний період. У підсумку виявилося, що надмірне споживання солі негативно позначається на головних органах. Зокрема, надмірне споживання солі може викликати розвиток ниркової недостатності, раку шлунка та серцево-судинними порушеннями, пише healthinfo.ua.
«Помірне вживання солі є економічно більш ефективним способом зниження кількості смертей, ніж використання спеціальних ліків», – такий висновок американських досліджень за підсумками проекту.
Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує дотримуватися ліміту, що становить два грами солі в день. За словами авторів дослідження, більшість людей споживають удвічі більше. Знизивши цей рівень, вони домоглися б такого поліпшення в здоров'ї, яке б не дало вживання медикаментів, переконані вчені.