НАЕК «Енергоатом» і американсько-японська компанія Westinghouse почали реалізацію пілотного проекту з підвищення потужності і ефективності роботи третього енергоблока Южно-Української АЕС, що дасть змогу в майбутньому на 10% збільшити кількість виробленої тут електроенергії. Йдеться про збільшення потужності з 1000 до 1100 МВт, а також підвищення на 10% коефіцієнта встановленої потужності (з проектного значення 74,5% до майже 85%).
За словами президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського, тривають роботи, які передують фізичній реалізації всіх проектів, але вже визначено заходи, порядок їх виконання і внесок у підвищення потужності й ефективності, повідомляє УНІАН.
Цей проект пілотний для набагато більшого наступного заходу з підвищення потужності й ефективності для шести блоків різних станцій. Його мета — компенсувати виведення на роботу в експортному режимі другого енергоблока Хмельницької АЕС у межах реалізації проекту «Енергоміст «Україна — ЄС».