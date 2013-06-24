Вперше за всю історію Національної опери України під час «World ballet day» глядачі зможуть бути присутніми на репетиціях!

1 листопада (середа) о 14:00 пройде відкритий урок-репетиція та, водночас, онлайн-трансляція за прикладом неймовірного проекту, котрий вже 9 років дозволяє поціновувачам балету зазирнути за лаштунки танцювальних труп світу.

Вперше за всю історію театру глядачі зможуть бути присутніми на традиційному загальному уроці, а також матимуть унікальну можливість спостерігати за тренуваннями провідних солістів – Наталії Мацак, Тетяни Льозової, Анастасії Шевченко, Яна Вані, Ярослава Ткачука, Сергія Кривоконя.

На сцені Національної опери України репетируватимуть фрагменти з вистав «Весна та осінь», «Лісова пісня», «5 Танго».

Але це ще не все!

Гостями етеру стануть відомі митці і діячі світової балетної спільноти:

Олексій Ратманський – балетмейстер-резидент Американського Балетного Театру (ABT)

Ніно Ананіашвілі – художній керівник Грузинського театру опери та балету

Володимир Малахов – колишній директор балету Берлінської національної опери, професор Пекінської балетної академії

Олександр Рябко – соліст Гамбурзьського балету, асистент хореографа Джона Ноймайєра

Олександр Жембровський – директор компанії «Zhembrovskyy ballet», асистент хореографа Ханса ван Манена.

Також в проекті братимуть участь: художній керівник балету Національної опери України Нобухіро Терада, провідні солісти та педагоги-репетитори балетної трупи нашого театру.

Квитки можна придбати тут: https://widget.mticket.com.ua/uk/widget354site1003/widget/event/100159694

А для тих, хто дивитиметься онлайн - стрім на YouTube каналі Kyiv Opera о 14:00.

До зустрічі на «World ballet day» у Національній опері України!