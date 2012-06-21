В Україні запрацював професійний сервіс з подолання тютюнової залежності, що поєднав «гарячу лінію» та сайт допомоги.
«Гаряча лінія» 0-800-50-55-60 безкоштовна для дзвінків зі стаціонарних та мобільних телефонів з території України.
На сайті «Я кидаю курити» можна пройти тестування на готовність кинути палити та фізичну залежність від нікотину.
Охочі зможуть отримати консультацію, поставивши запитання через онлайн-чат або надіславши запит через електронну пошту.
Сайт містить довідкову інформацію про те, як кинути курити, що робити після того, як позбувся поганої звички, а також історії успіху колишніх курців.
Сервіс працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00.
Сервіс було розроблено в межах ініціативи, яка впроваджується громадською організацією «Життя» в рамках спільного проекту МОЗ та Бюро ВООЗ, за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва «Неінфекційні захворювання (НІЗ): профілактика та зміцнення здоров’я в Україні».