Президент України Володимир Зеленський наголосив, що прагне здійснити якісні зміни в країні та використовує для цього всі свої можливості, зокрема рішення Ради національної безпеки і оборони. Про це він розповів у інтерв’ю програмі «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1».

«Я завжди говорив, що прийшов змінювати країну, і це абсолютна правда… Якщо я повинен з усіма домовлятися, то мене це, чесно кажучи, не влаштовує. Я зовсім інша людина», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що хоч в Україні де-юре – парламентсько-президентська форма правління, але де-факто вона президентсько-парламентська. Адже українці, обираючи Президента, хочуть, щоб він, незважаючи ні на що, ніс відповідальність за все.

За його словами, події в Україні іноді вимагають швидкої реакції, і рішення РНБО стали інструментом такого реагування.

«Ми прийшли змінювати країну, то давайте її змінювати. Тому все, що в мене є під рукою, – вся влада, вся моя зброя, і РНБО – один із цих видів зброї. І я її застосовую», – резюмував Президент.

Джерело: president.gov.ua