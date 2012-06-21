На узбережжі Азовського моря Приморського району Запорізької області в місцевому дитячому-оздоровчому таборі «Ювілейний» під час відпочинку дітей обов’язково навчають плавати. Тут щодня працюють інструктори школи плавання. Діти знайомляться з правилами поведінки на воді, технікою безпеки та опановують плавання різними стилями. Понад 80 дітей цього закладу саме на узбережжі Азовського моря вперше навчились плавати й отримали велике задоволення. Цей важливий крок їхнього життя обласний центр ФЗН «Спорт для всіх» відзначив грамотами та значками «Я вмію плавати!», а шефи подарували табору дошки для плавання й посібники з цього виду спорту. Майстер-клас в одній із груп дітей провели директор центру «Спорт для всіх» Олег Рибченко спільно зі своїм заступником Світланою Макаренко.
А ось у дитячому оздоровчому таборі «Салют» організували «Олімпійське літо», під час якого провели різноманітні фізкультурно-оздоровчі заходи для дітей. Запекла боротьба під час змагань із різних видів спорту обов’язково завершувалася на позитивній ноті, врученням відзнак і подарунків усім учасникам. Так, переможці змагань отримали грамоти, а також кепки, спортивний інвентар, а табір поповнився новими спортивними м’ячами. Особливо незабутні емоції діти отримують від виступів команди вожатих, яка створює на майданчику справжнє театральне дійство.
Літо на березі моря, наповнене заняттями спортом, оздоровчими заходами і яскравими враженнями, безумовно, діти запам’ятають надовго.