У вівторок Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету номіналом 2 гривні «Тетяна Яблонська». Вона продовжує серію «Видатні особистості України» і присвячена народному художникові, академікові живопису, Героєві України Тетяні Яблонській (1917—2005), ім’я якої є своєрідним символом національного образотворчого мистецтва. Художниця брала участь у численних українських та європейських виставкових проектах. Пройшла цікавий шлях становлення: від учениці Федора Кричевського, асистентки Олексія Шовкуненка до лауреата державних та національної премій України.
На аверсі монети розміщено стилізований фрагмент картини Тетяни Яблонської «Льон» (1975 року); на реверсі зображено портрет Тетяни Яблонської з палітрою в руках та факсиміле художниці. Нині геніальна майстриня жанрового живопису, яку свого часу вважали співцем соціалістичного реалізму, відкривається перед шанувальниками дедалі широкогранніше. Приміром, у Національному музеї літератури відкрилася виставка Тетяни Яблонської з фондів Дирекції художніх виставок. Переважно пейзажі. Переважно імпресіоністичні. З неймовірною кольоровою гамою. Наразі до 100-річчя майстра — 24 лютого у Києві заплановано п’ять різнопланових виставок Тетяни Яблонської. Тож буде цікаво подивитися всі та «зібрати пазл». А монету з нейзильберу, виготовлену тиражем 25 000 штук, можна придбати у регіональних відділеннях НБУ та у банках-дистриб’юторах.