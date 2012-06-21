У вівторок  Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету номіналом 2 гривні «Тетяна Яблонська». Вона продовжує серію «Видатні особистості України» і  присвячена народному  художникові, академікові  живопису, Героєві України Тетяні Яблонській  (1917—2005),  ім’я якої є своєрідним символом національного  образотворчого мистецтва. Художниця брала участь у численних  українських та європейських виставкових проектах.  Пройшла цікавий шлях становлення: від учениці Федора  Кричевського,  асистентки Олексія Шовкуненка до лауреата державних та національної премій України.

На аверсі монети розміщено стилізований фрагмент картини Тетяни Яблонської «Льон» (1975 року); на реверсі зображено портрет Тетяни Яблонської з палітрою в руках та факсиміле художниці. Нині геніальна  майстриня жанрового живопису, яку свого часу вважали співцем соціалістичного реалізму, відкривається перед шанувальниками  дедалі широкогранніше. Приміром, у Національному музеї літератури відкрилася виставка Тетяни Яблонської з фондів Дирекції художніх виставок. Переважно пейзажі. Переважно імпресіоністичні. З неймовірною кольоровою гамою. Наразі до 100-річчя майстра — 24 лютого у  Києві заплановано п’ять різнопланових виставок  Тетяни Яблонської.  Тож буде цікаво  подивитися всі та  «зібрати пазл». А монету з нейзильберу, виготовлену тиражем 25 000 штук, можна придбати  у регіональних відділеннях НБУ та у банках-дистриб’юторах. 