Яблуко – це унікальний овоч, від якого може бути не тільки користь, але і шкода для людського організму. Серед фруктів яблуко є найпоширенішим і найдоступнішим вітамінним джерелом, адже воно впродовж року зберігає вітаміни і поживні речовини, не псується і постійно є у нашому раціоні. Яблука споживають у різному вигляді. З них готують компоти, в яких є велика кількість вітамінів, варення, джем, повидло, яблука сушать, в’ялять або переробляють на сік. Користь і шкода яблук тривалий час обговорюється дієтологами і лікарями. Спробуймо і ми розібратися, кому варто, а кому ні вживати в раціон яблука, щоб вони приносили тільки користь нашому організму.

Які вітаміни зберігають яблука

У народі яблуко називають плодом здоров'я. І це дійсно так. У яблуках «клондайк» вітамінів таких як С, В1, В2, Р, Е, а також марганець і калій. Яблуко найбільше джерело заліза, яке легко засвоюється організмом, зокрема дітьми грудного віку. Яблука використовують не тільки для профілактики простудних захворювань, але і для лікування важких недуг, таких як злоякісні пухлини. Достатня кількість калію допомагає стабілізувати кров'яний тиск, а кальцій зміцнює зубну емаль і кісткової тканини. Не варто забувати і про те, що яблука гіпоалергенні, їх можна вживати майже всім. Алергії від них немає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Де на Землі вперше з’явилися яблука

Клітковина, яка є в зелених яблуках, довго засвоюється і тамує почуття голоду. У яблуці є багато пектину, який поліпшує колір обличчя, робить шкіру свіжою і молодою. Недарма казкових героїв посилали за тридев’ять земель за«молодильними яблуками». Наші предки цей секрет знали ще з давнини.

Користь запечених яблук теж велика. При термічній обробці яблука майже не втрачають своїх цілющих властивостей і поживних речовин.

Яблучні дієти

Зараз модними стали яблучні дієти, завдяки яким ефективно спалюється зайвий жир. Але людям, які перейшли на яблучні дієти, слід пам’ятати, що перебуваючи на такій дієті через грубу клітковину, яка є в яблуках, можуть виникати загострення колітів і виразок, порушуватиметься робота шлунково-кишкового тракту. Особливо небезпечні яблучні дієти тим, хто хворіє на хронічний гастрит або виразку дванадцятипалої кишки.

Через вміст у яблуках таких вітамінів як каротин, залізо, марганець, калій і кальцій, їх рекомендують при кишкових інфекціях. А при загостренні гастриту лікарі радять їсти запечені в духовці яблука.

При лікуванні гастриту лікарі радять вживати яблучне пюре.

Візьміть яблука (краще зелені сорти) ретельно їх вимийте, очистіть від серцевини і натріть на тертці чи поріжте у блендері до однорідної маси. Яблучне пюре рекомендують їсти рано вранці натщесерце. Після цього протягом чотирьох годин до і після прийому яблучного пюре не можна нічого їсти, а в 11 годині можна поснідати. Вживати яблука на ніч або відразу після обіду чи вечері теж не рекомендують. Яблука викликають бродіння, сприяють газоутворенню, що може погіршити сон. Перший місяць яблука у такий спосіб потрібно їсти щоденно, другий місяць – тричі на тиждень і на третій – один раз на тиждень. Але все це повинно бути скомбіновано із запропонованою лікарями дієтою. Потрібно виключити з раціону харчування гостру, смажену, жирну і солону їжу, каву, міцний чай, свіжий хліб.