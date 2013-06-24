Понад 20 країн підтримали декларацію COP28 про збільшення потужностей ядерної енергетики втричі до 2050 року, визнаючи ключову роль цього виду енергетики в досягненні глобальних нульових викидів парникових газів. Документ ухвалено на Всесвітній конференції ООН зі зміни клімату (COP28), що проходить у Дубаї. Україну на заході представляє заступник міністра енергетики Світлана Гринчук.

До країн-учасниць декларації зокрема приєдналися: Сполучені Штати Америки, Болгарія, Канада, Чеська Республіка, Фінляндія, Франція, Гана, Угорщина, Японія, Республіка Корея, Молдова, Монголія, Марокко, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Швеція, Україна, Об’єднані Арабські Емірати та Велика Британія.

«Нині у світі відбувається ренесанс ядерної галузі. Проте терористичні дії росії на Запорізькій АЕС, де стався черговий блекаут, ставлять під удар цей глобальний тренд. Розвиток ядерної енергетики неможливий без гарантій безпеки. Базисом до цього може стати формула миру Президента Зеленського, довкола якої вже об’єднують зусилля багато країн», — прокоментував ухвалений документ міністр енергетики Герман Галущенко.

Очільник Міненерго підкреслив, що ядерна енергетика може допомогти світу досягти кліматичних цілей до 2050 року і зберегти надійність та доступність постачання електроенергії, яка стоятиме в центрі енергетичного переходу.

Ухваливши декларацію, країни-учасниці взяли на себе зобов’язання працювати разом для досягнення глобальної бажаної мети — потроїти потужності ядерної енергетики з 2020-го до 2050 року. Сторони зобов’язалися вжити внутрішніх заходів для забезпечення відповідальної експлуатації атомних електростанцій та відповідності найвищим стандартам безпеки, стійкості й нерозповсюдження, а також відповідального поводження з відпрацьованим ядерним паливом протягом тривалого періоду, повідомляє Міненерго.