Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у третій зустрічі щодо реалізації Української формули миру Президента Володимира Зеленського на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбулася на Мальті. Українську делегацію на виконання доручення Володимира Зеленського очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Участь у засіданні взяли 66 держав та міжнародних організацій. Про це повідомляє Урядовий портал.

Один з пунктів Формули миру, що обговорювався під час зустрічі - це ядерна та радіаційна безпека.

«Для мене особливо важливим було презентувати план ядерної та радіаційної безпеки. Його мета - повне виведення російського військового та цивільного персоналу, зброї та обладнання з території тимчасово окупованої Запорізької АЕС та відповідно передача контролю над станцією Україні», - зазначив очільник Міненерго.

Герман Галущенко зауважив, що події 25 жовтня, коли росія завдала удару поблизу Хмельницької АЕС, вкотре показали: військові дії рф в Україні не тільки ставлять під загрозу радіаційну та ядерну безпеку світу, а також і розвиток атомної енергетики.

«Наш план передбачає: посилення ролі МАГАТЕ в контролі за дотриманням правил експлуатації ядерних установок, визначення технічних умов для безпечного повернення ЗАЕС під контроль України, вивчення механізмів відповідальності за невиконання міжнародно визнаного принципу ядерної безпеки», - наголосив Міністр.

Герман Галущенко подякував усім країнам-партнерам, які долучаються до робочої групи щодо радіаційної та ядерної безпеки для втілення Формули миру, підкресливши особливу роль співголів групи - Чехії та Франції.

«Робота над втіленням Формули миру - це про відповідальність, консолідацію та взаєморозуміння заради добробуту і миру у всьому світі», - підсумував Міністр.