Мінування й інші форми мілітаризації Запорізької АЕС з боку росії становлять безпосередню загрозу ядерного інциденту на найбільшій у Європі атомній електростанції. За інформацією українських розвідувальних органів, росія розглядає сценарій скоєння терористичного акту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Такий теракт матиме глобальні наслідки, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

росія як держава-терорист порушила всі ключові принципи міжнародного права з ядерної безпеки і більшість власних договірних зобов’язань, проте до цього часу не відчула справедливих наслідків за свої злочини.

Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема Групу семи та ЄС, вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, зокрема запровадити посилені обмежувальні заходи щодо російської атомної галузі та військово-промислового комплексу рф.

Наполягаємо на необхідності визнати росію державою-терористом та забезпечити невідворотність політичних, економічних і правових наслідків за всі скоєні нею злочини і протиправні дії, наголошує вітчизняне МЗС.