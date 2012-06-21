У селі Межиріч Лебединського району на Сумщині за участі місцевих селян, представників влади та департаменту агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації (ОДА) обговорили питання створення ягідного кластеру.
За словами сільського голови Межиріча Віктора Литвиненка, вибір населеного пункту для цієї перспективної справи не випадковий. Упродовж багатьох років чимало жителів села успішно вирощують полуниці, але оскільки ринок збуту цієї ягоди доволі проблематичний, то вирішили переорієнтуватися на малину.
До переваг можна віднести і той факт, що в селі Боровенька цього ж району успішно працює підприємець Олександр Дерев’янчук, господарство якого спеціалізується на вирощуванні не тільки малини, черешні, яблук, груш, а й відповідних саджанців. Тож він на партнерських засадах готовий посприяти садивним матеріалом, холодильним та морозильним обладнанням тощо.
Як наголошує голова Лебединської районної ради Василь Калита, малиновий кластер має всі перспективи для виходу з продукцією на обласний, загальноукраїнський і закордонний ринки. У малині зацікавлені низка європейських країн і насамперед Польща, де готові платити пристойні гроші за оптові партії свіжих чи заморожених ягід.
З оптимізмом оцінюють створення ягідного кластеру в департаменті агропромислового розвитку Сумської ОДА. За словами т.в.о. директора департаменту Петра Турчина, область має досвід створення подібних структур, що спеціалізуються на виробництві тієї чи тієї сільськогосподарської продукції. Однак частина з них, наприклад, з вирощування картоплі, відчувають гостру конкуренцію, протистояти якій стає все складніше. А ось малинова ніша на сьогоднішньому ринку майже вільна.
Та й вирощувати ці ягоди значно простіше, ніж уже згадувану бульбу. За нинішніх закупівельних цін на малину кожна сотка вже в першому сезоні може давати чималі прибутки.
Головне – так селяни зможуть створювати для себе нові робочі місця. У Межирічі вже сформовано першу групу тих, хто вирішив спробувати себе на малинових плантаціях.