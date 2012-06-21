У Маріуполі стартувала традиційна вітрильна регата: 31-й «Кубок Азовського моря» нинішнього року вже втретє відбувається у форматі чемпіонату Донецької області з вітрильного спорту серед крейсерських яхт. У змаганнях беруть участь 82 спортсмени на 16 вітрильних суднах, причому, можливо, до перегонів також приєднаються сусіди по Азовському узбережжю — яхтсмени з Бердянська Запорізької області.
За словами головного судді регати Віктора Колеснікова, за перші дні змагань шанувальники цього виду спорту стали свідками трьох гонок олімпійського формату. Перегони розпочалися у трьох групах, екіпажі вітрильних яхт — від чотирьох до дев`яти осіб. Як і раніше, змагання «вихідного дня» проходитимуть в акваторії щосуботи, а підбиття підсумків, нагородження переможців заплановано провести в День Незалежності України.
А ще один результат цих змагань — підвищений інтерес до дійства під вітрилами палких уболівальників та пересічних жителів і гостей Маріуполя. «Вітрильний спорт — це дуже цікаве і симпатичне видовище, а ще немало молодих людей, які відвідують місцевий яхт-клуб, стають справжніми «морськими вовками». До того ж він може привабити до нашого міста не тільки туристів, а й інвесторів для подальшого розвитку цього захопливого виду спорту, яхт-клубу і всього Маріуполя», — поділився враженнями очевидець старту вітрильної регати.