Про це повідомляє пресцент29 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Унаслідок повномасштабного вторгнення сфера освіти, зокрема професійної (професійно-технічної), потребує вдосконалення механізму фінансування.

Зокрема, за цей час частина профтехів була зруйнована чи пошкоджена, а деякі — вимушені були переміститися для безпечного проведення освітнього процесу в інші регіони України. Водночас різко зросла необхідність у підготовці кваліфікованих кадрів для потреб оборони та відновлення країни.

Постанова, прийнята Урядом, передбачає такі зміни:

спрямування субвенції не лише на капітальний ремонт майстерень, лабораторій, кабінетів, інших приміщень, а й будівель і споруд, які безпосередньо стосуються функціонування навчально-практичних центрів, або в яких зберігається закуплене обладнання та основні засоби; можливість для закладів П(ПТ)О, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, та тимчасово переміщені для безпечної організації та здійснення освітнього процесу в інші регіони України, подавати заявки на створення навчально-практичного центру з додаванням відповідного документа про оренду майна; надання можливості закладам П(ПТ)О із загальною кількістю здобувачів освіти від 300 до 400 подавати заявки на створення навчально-практичного центру у випадку, якщо професійне спрямування цього навчально-практичного центру відсутнє в інших закладах П(ПТ)О в радіусі 40 кілометрів у межах області; надання до заявки на створення навчально-практичного центру листів підтримки від міського голови міста обласного значення / обласного центру (для закладів, фінансування яких здійснюється з бюджетів міських територіальних громад з адміністративним центром у місті обласного значення — обласному центрі), голови територіальної громади, а також роботодавців; визначення показників очікуваного ефекту від створення навчально-практичного центру, зокрема: