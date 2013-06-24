Страждання і нещастя так само невіддільні від життя, як радість і щастя. Але як бути сильними і пережити найскладніші життєві ситуації?

Сьогодні розповідаємо про дві стратегії життєстійкості Віктора Франкла, які можуть бути застосовані і стати у пригоді в реаліях повномасштабної війни. Вони глибокі за своєю сутністю і можуть змінити ваше життя. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Перша стратегія: Орієнтація на сенс

Прагнення до сенсу допомагає людині вижити і витримати важкі життєві випробування. Тож, у кого є «навіщо», той витримає майже будь-яке «як».

Кожен із нас може мати в житті якусь ціль, мету, особливе життєве завдання, діяльність, яка дозволила б нам внести свій унікальний і незамінний внесок у суспільство. При цьому варто розуміти, що сенс не виписується у вигляді рецепта, його не отримують, його потрібно знайти. І знайти його ми повинні самі, самостійно. Ми спрямовуємо свій сенс не на себе, а на ідею, свою справу чи іншу людину. У служінні справі або любові до іншого людина здійснює сама себе. Чим більше вона віддає себе справі, тим більше вона віддає себе своєму партнерові і тим більшою мірою вона стає самою собою. Людина може реалізувати себе лише тою мірою, якою вона забуває про себе. Щоб пережити тимчасові труднощі, потрібно всупереч дійсності, якою б вона не була важкою, звернутися до майбутнього, до якоїсь значущої мети в майбутньому.

Робота наповнює життя сенсом

Орієнтація на сенс і спрямованість на справу – важливий фактор фізичного і душевного здоровʼя. Більше справ – менше душевних переживань.

Наша робота, наша справа – це той терен, на якому унікальність кожної людини знаходить своє відношення до соціуму і так знаходить сенс і цінність. Ці цінність і сенс привʼязані до справ людини, її внеску в суспільство, а не до професії як такої. Все залежить не від тієї чи іншої професії, але від того, як ми до неї ставимося: не ким ми працюємо, а як. І як розкривається в роботі те особисте й особливе, що становить унікальність нашого існування.

І завдання в тому і полягає, щоб знайти наше завдання і в цьому знайти свій сенс – єдиний і унікальний. Чим виразніше стає для нас суть життя як виконання завдання, тим осмисленіше стає в наших очах саме життя.

Ніщо так не допомагає людині справлятися з труднощами і переживаннями, як усвідомлення свого життєвого завдання, але лише за умови, що це завдання підігнане під нас, тобто являє собою нашу «місію». Місія робить нас незамінними, необхідними, вона надає нашому життю унікальну цінність.

ПОШУК СЕНСУ СВОГО ЖИТТЯ

Питання про сенс життя виникає у нас не тільки в пору дозрівання, але і на різних поворотах долі, особливо коли нас наздоганяє якесь потрясіння. Особливо війна. І часто сенс життя стає тим повніше і ясніше, чим важче саме життя.

Прагнення до сенсу допомагає нам вижити в будь-якій важкій ситуації. Побачити ціль, сенс свого існування – значить мати точку опори.

Сенс – це кожен раз конкретний сенс в конкретній ситуації. Конкретний момент і конкретна людина. Як неповторна кожна окрема ситуація, так і унікальна кожна людина. Життєва боротьба тримає нас в постійній напрузі, оскільки сенс затверджується і зникає в залежності від виконання завдань.

Друга стратегія: Від Страждання до Сили

Є ситуації, які ми не можемо змінити. Особливо під час війни. Але головне – це наше відношення до ситуації. Як ми тримаємося перед різними обмеженнями у своєму житті. Йдеться про такі якості, як відвага в стражданні та гідність у найважчих ситуаціях.

Людське життя знаходить повноту не тільки у звершеннях і радощах, але і в стражданнях. І якщо доля поклала на нас страждання, ми повинні побачити в них і в здатності перенести їх свою неповторну задачу. Ми повинні усвідомити унікальність свого страждання, адже у всьому всесвіті немає нічого подібного. Ніхто не може позбавити нас цих страждань, ніхто не може випробувати їх замість нас. В стражданні є подвиг, внутрішня сила.

СТРАЖДАННЯ МАЄ СЕНС, ЯКЩО ТИ САМ СТАЄШ КРАЩЕ

Інколи у важкій ситуації важливо витримати напругу, виявити її цінність, а не за всяку ціну піти від неї. У тому, як ми приймаємо для себе неминучу долю і разом з нею всі страждання, які вона нам посилає, відкривається безліч можливостей надати життю сенс. Це залежить від того, чи збережемо ми силу духу і гідність.

Ми завжди і скрізь протистоїмо долі, і це протистояння дає нам можливість перетворити своє страждання у внутрішнє досягнення. Найважча ситуація якраз і дає нам можливість внутрішньо піднятися над самим собою. Бо від нас самих залежить, чи перетворимо ми своє життя в моральну перемогу. Не втратимо надію і не складемо зброю. Адже ніхто не знає свого майбутнього, не знає, що йому може принести наступна година.

Сенс страждань в тому, щоб перестати применшувати, прикрашати їх і приховувати їх від себе, наприклад, шляхом навʼязливого оптимізму. Коли людина намагається відволіктися від свого нещастя або заглушити його, вона не вирішує проблему, не усуває зі світу своє нещастя – вона усуває тільки свій стан невдоволення або болю.

Віктор Франкл – не просто один з найвідоміших психологів і вчених в історії. Він пройшов усі жахи концтабору під час Другої світової війни, не зламався і зберіг себе та свою впертість духу. А також розробив теорію, як бути сильним в найбільш складних життєвих ситуаціях.

Детальніше про те, як бути сильним і вижити в найскладніших життєвих ситуаціях, дивіться в третьому епізоді майстер-класу «Твоє ментальне здоровʼя», підготовленому МОЗ разом із партнерами. Переглядайте це відео знову і знову для кращого розуміння викладених в ньому ідей. А також дивіться інші епізоди майстер-класу зі стратегіями стресостійкості і життєстійкості. У першому епізоді майстер-класу йдеться про 5 ефективних стратегій для роботи зі стресом та тривогою, у другому подані три стратегії для розвʼязання життєвих проблем.

Довідка: майстер-клас підготувало МОЗ України разом із партнерами – представництвом ВООЗ в Україні, компанією «Освіта ХХІ століття» та агентством відеоконтенту «16x9». Він містить апробовані ВООЗ стратегії роботи зі стресом, тривогою та іншими проблемами. Практикуючи їх, можна стати психологічно сильнішими та навчитися справлятися у важких життєвих ситуаціях.

Автори ідеї: Яна Українська, завідувачка сектору з охорони психічного здоровʼя департаменту медичних послуг МОЗ України; Віта Сидоренко, практична психологиня відділу надання психіатричної допомоги дорослим та літнім людям поліклініки Інституту психіатрії судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України; Вадим Бондар, керівник компанії «Освіта ХХІ століття».