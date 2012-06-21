Затримано депутата Дніпровської міської ради, який пропонував хабар у 12 000 доларів США керівнику комунального підприємства.
Прокуратурою Дніпропетровської області спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в області в рамках кримінального провадження затримано депутата Дніпропетровської міської ради за надання неправомірної вигоди службовій особі (ч.1,2 ст.369 КК України).
Слідством встановлено, що у жовтні 2016 року депутат міськради запропонував директору одного з комунальних підприємств міста 6 000 доларів США за передачу в оренду земельної ділянки, яка перебуває у віданні цього підприємства, іншому підприємству під паркування автомобілів. З аналогічною пропозицією депутат звернувся до директора КП і в листопаді поточного року.
22 грудня 2016 року, під час передачі частини грошей у сумі 1,5 тис. доларів США депутата було затримано правоохоронцями. Після проведення першочергових слідчих дії буде вирішено питання про повідомлення останньому про підозру у вчиненні даного злочину та обрання запобіжного заходу.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області