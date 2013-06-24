Для спрощення процедури проведення медико-соціальної експертизи військовослужбовцям і наближення цієї послуги до них з початку року в регіонах України відбулося понад 750 виїзних засідань медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у місцях перебування, лікування та реабілітації поранених.ПроцеповідомляєУрядовийпортал.

Відповідно до положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317, передбачається проведення медико-соціальної експертизи військовослужбовцям, у тому числі за місцем їхнього перебування, лікування та реабілітації.

На практиці це означає, що для встановлення інвалідності пораненому військовому тепер не треба тижнями сидіти у чергах під кабінетами – за потреби комісія виїжджає до місця перебування пацієнта.

Таким чином, лікуючий лікар військовослужбовця повідомляє секретаря військово-лікарської комісії (ВЛК) та/або лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) у медзакладі про необхідність проведення огляду МСЕК пацієнта. Далі передаються всі необхідні документи, зокрема паспорт або ID-картка з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, копія військового квитка або тимчасове посвідчення – для військовозобов’язаних або призовників, саме направлення на МСЕК (форма ф. № 088/о), медична документація та амбулаторна картка, свідоцтво про хворобу, видане ВЛК, та інші. Тоді МСЕК в узгоджену дату проводить огляд військовослужбовця за місцем його перебування, лікування чи реабілітації. Висновок медико-соціальної експертизи він отримує не пізніше дня виписки зі стаціонару.

За результатами розгляду документів МСЕК видає довідку про встановлення групи інвалідності, встановлення відсотка втрати працездатності чи рекомендує продовжити реабілітаційні заходи для відновлення функцій організму.

Якщо інвалідність встановлена, на підставі довідки МСЕК військовий отримує одноразову грошову допомогу відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Нагадаємо, цивільні українці, які постраждали під час повномасштабної війни, мають право на встановлення двох причин інвалідності.