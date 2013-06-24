На сайті ДП «ІОЦ Мінсоцполітики України» опубліковано дашборд, який допоможе знайти та візуалізувати інформацію про підприємства, які виробляють протезно-ортопедичні вироби. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відтепер люди, які хочуть отримати протези, ортези та ортопедичне взуття, зможуть переглядати інформацію про розташування підприємств та їхні контактні дані, а також фільтрувати дані за регіоном, районом чи територіальною громадою. У зручному форматі доступна інформація про те, наскільки завантажене обране підприємство, його спроможність виготовлення протезів верхніх та нижніх кінцівок.

«Людина, якій потрібен протез, має отримати його якнайшвидше, щоби якомога скоріше відновити функціональність та покращити якість свого життя. Ми працюємо над тим, щоб зробити процес протезування максимально простим і доступним. Відтепер, обираючи протезне підприємство, будь-хто може онлайн перевірити його завантаженість. Ця інформація дозволить зрозуміти, чи доведеться чекати у черзі на протезування», - зазначила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Дашборд забезпечує відкритий доступ до інформації про виробників протезів. Це дозволить громадянам бути більш інформованими про те, які підприємства працюють в їхньому регіоні.

Підтримка людей з інвалідністю, передусім забезпечення допоміжними засобами реабілітації та безоплатне протезування, є одним із основних векторів роботи Мінсоцполітики.

Нагадаємо, щоб отримати якісний протез, не потрібно чекати встановлення інвалідності, збирати кошти та їхати за кордон: держава забезпечує протезом кожного, хто його потребує.

Безоплатно протези можуть отримати не лише військові, а й цивільні громадяни, які постраждали внаслідок воєнних дій. Для військових гранична вартість протеза, яку покриває держава, втричі вища. Максимальна компенсація вартості — 2 млн грн. Ця сума дозволяє гарантувати високу функціональність протеза.

На сьогодні в Україні працює близько 50 протезно-ортопедичних підприємств, які внесені до Реєстру Держлікслужби як виробники медичних виробів, що відповідають умовам технічних регламентів.

Дашборд як інтерактивний інструмент полегшує доступ до важливої інформації та сприяє залученню людей до отримання якісних послуг.

Довідково

Дашборд створений Мінсоцполітики та ДП «ІОЦ Мінсоцполітики України» за підтримки Проекту World Bank Ukraine «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».