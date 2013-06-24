Перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль у межах робочої поїздки на Дніпропетровщину спільно з головою ОВА Олександром Ганжею за участю народних депутатів, голів міст і громад провів нараду з очільниками підприємств паливно­енергетичного комплексу щодо підготовки до осінньо­зимового періоду. Він заслухав доповіді за основними напрямами: відновлення, будівництво захисту та формування стратегічних резервів обладнання.

За словами першого віцепрем’єр­міністра — міністра енергетики, робота йде згідно з графіком. На нараді визначили необхідні завдання з підготовки регіону до осінньо­зимового періоду, виконання яких контролюватиме Міненерго. Також ішлося про критичні потреби регіону та їх фінансування, повідомляє Міненерго.