За прогнозами Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням, більшість населення світу (51%, або понад 4 мільярди людей) до 2035 року матиме надлишкову вагу або ожиріння, а кількість дітей із ожирінням може зрости більш ніж удвічі. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Ожиріння в дитячому віці створює ризики для здоров’я у майбутньому. Водночас відповідальні за здоров’я дитини дорослі: батьки, опікуни, лікарі та вчителі можуть допомогти дітям підтримувати здорову вагу. Для цього потрібні здорові харчові звички, достатня фізична активність, повноцінний сон і скорочення «екранного часу».

Здорові харчові звички

Для того, щоби дитина дотримувалася принципів раціонального харчування, потрібно, щоби їх також дотримувалися і в родині. Ці принципи доволі прості:

достатня кількість овочів, фруктів і цільнозернових продуктів;

вживання молока або молочних продуктів зі зниженою жирністю (але не знежирених!);

споживання нежирного м’яса, птиці, риби, сочевиці й бобів;

рясне пиття чистої води упродовж дня, обмеження солодких напоїв;

зниження споживання цукру та насичених жирів.

Повноцінний сон

Мала кількість сну підвищує ризики розвитку ожиріння. Що менше ми спимо, то більше їмо і стаємо менш фізично активними. Діти потребують спати більше за дорослих, тож упевніться, що кількість сну вашої дитини збігається з віковими рекомендаціями. Крім того, дотримуйтеся гігієни сну: жодних гаджетів в ліжку та щонайменше за 30 хв. до сну, темне приміщення із оптимальною температурою та вологістю.

Достатня кількість фізичної активності

ВООЗ рекомендуєвід 150 до 300 хвилин помірної та інтенсивної аеробної активності на тиждень для дорослих і 60 хвилин на день – для дітей і підлітків. Обмежте час, коли діти дивляться телевізор чи грають у смартфоні, натомість заохочуйте їх до активних цікавих занять, самостійних або у вашій компанії.

Спеціалісти центрів контролю і профілактики хвороб США (CDC) наголошують: головне в роботі з дітьми із надмірною вагою – зменшити швидкість набору ваги, забезпечуючи при цьому нормальний ріст і розвиток. Не варто призначати дітями дієту для зниження ваги без консультації з лікарем.

Пам'ятайте, діти наслідують дорослих. Станьте прикладом для своїх дітей, щоби дати їм шанс на здорове майбутнє.