Американська кардіологічна асоціація повідомила, що для повноцінної роботи серця важлива підтримка хорошого серцево-судинного здоров'я, протягом тривалого періоду часу. Вчені провели дослідження і склали ТОП-7 дій на шляху до здорового серця.
Програма під назвою «Життя просте», складається з набору факторів, здатних допомогти людям, спрогнозувати і захистити своє здоров'я. У неї входять чотири дії, що знижують шанси розвитку серцевих захворювань. Для всіх тих, хто любить «закусити» свій стрес сигаретою, підійде перший пункт – відмова від куріння. На другому місці – підтримка здорової ваги, на третьому – правильне харчування і на четвертому – щоденна фізична активність.
Також вчені рекомендують стежити за показниками кров'яного тиску, холестерину і рівня цукру в крові. Якщо дотримуватися цих рекомендацій, то ризик смерті від інсульту або серцево-судинних захворювань буде дорівнює 5%. За словами доктора Сян Гао, доцента кафедри наук в галузі харчування з Університету штату Пенсільванія, лише 2% жителів США і інших країн, виконують перераховані вимоги і стежать за своїм здоров'ям.
З метою перевірки створеної методики, доктор Гао і його команда вивчили дані 74 701 осіб, які взяли участь в дослідженні. Піддослідні відповіли на питання про загальний стан їх здоров'я і тричі здали клінічні аналізи з 2006 по 2010 рік. В першу чергу вчені звернули увагу на зниження ризику розвитку діабету, а по-друге – рівень розвитку інсульту та інфаркту знизився на 79%.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»