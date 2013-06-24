Науковці Збройних сил України взяли участь у дискусійній платформі «Наука заради перемоги: виклики та рішення», яка відбулася днями в Києві. До участі в дискусії, яку ініціювало Центральне воєнно-наукове управління ЗСУ і провели під головуванням заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майора Володимира Коваля, було запрошено представників міністерств та очільників профільних відділів воєнно-наукового управління ЗС України, очільників науково-дослідних установ.

Центральною темою дискусії було обговорення перспектив розвитку військової науки для задоволення потреб Збройних сил України та забезпечення найвищого рівня обороноздатності нашої держави.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин, заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, заступник генерального директора — керівник експертної групи Міністерства освіти і науки Дар’я Чайка та інші посадовці окреслили стан реформ у розробленні новітнього озброєння для ЗСУ, надали інформацію про перспективи розвитку окремих проєктів.

Керівниця координаційної платформи розвитку оборонних технологій Brave1 Наталія Кушнерська розповіла про нові перспективні розробки, які вже застосовують українські військові в бойових діях, а також рекомендовані до застосування, що проходять апробацію.

Велику зацікавленість присутніх викликали доповіді начальників відділів воєнно-наукового управління та науково-дослідних установ про вивчення трофейного озброєння армії рф та випробування дослідних зразків новітніх розробок озброєння ЗС України, а також проблематика практичного застосування наявних ресурсів для захисту мирного населення та об’єктів критичної інфраструктури.

«Звісно, більшість тем і напрямів, якими займаються військові науковці, — закрита для оприлюднення інформація. Але є й ті, які популяризують діяльність Збройних сил України для широкого кола читачів, — зазначив начальник Центру дослідження військової історії полковник Ігор Косяк. — Наприклад, «Біла книга» — щорічне видання, в якому висвітлюють найбільш знакові події поточного року війни, а також розроблені ЦВНУ воєнно-історичні описи, яких вже вийшло друком дев’ять томів і готують до друку наступний.

Ми склали хронологічний довідник з періодизації російсько-української війни, який передали навчальним закладам для широкого застосування в освітньому процесі під час вивчення історії нашої країни. 2023 року створено цикли публікацій про героїв України нинішнього періоду війни, експонують тематичні фотовиставки та інші інформаційні проєкти».

«Військова наука — інструмент цифровізації управління військами, аналізу поточних бойових дій, прогнозування та вивчення перспективних можливостей, дослідження новітніх типів озброєння, що стає підґрунтям ухвалення військовим керівництвом найбільш ефективних рішень про застосування сил і засобів для виконання Збройними силами України завдань за призначенням. Якісні наукові дослідження — запорука успішного досягнення нашої мети — перемоги над агресором та досягнення позитивної безпекової ситуації на території нашої країни», — додав заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль.