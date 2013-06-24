Кабінет Міністрів України схвалив Порядок розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами. Про це повідомляє Урядовий портал.

Такі плани є третім з чотирьох рівнів планування в Україні, передбачених започаткованою реформою. Вони складатимуться замість Схем санітарного очищення, які розроблялися населеними пунктами ще з радянських часів.

«Робота над якісно новим стратегічним плануванням управління відходами в Україні триває. Все для того, аби сформувати цілісну картину - що робити з “віковічними” відходами і як не накопичити ще більше. Для цього, спираючись на досвід ЄС та враховуючи власні реалії, Україна формує Національний план. На його основі будуть побудовані регіональні та далі місцеві плани. На основі останніх - плани кожного підприємства та установи в країні. Таким чином зможемо вибудувати “мережу” конкретних дій, де кожен знає, що повинен робити та як досягати спільного результату», - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Нові місцеві плани управління відходами розроблятимуть:

- упродовж року з дня набрання чинності відповідними регіональними планами;

- за участі вчених, експертів, громадськості та підприємств, які працюють на тій чи іншій території;

- на підставі аналізу реальної ситуації з відходами на місцевості (види відходів, їх обсяг, наявні місця видалення та їх характеристики; наявні підприємства, що здійснюють операції з відходами, їх технічне забезпечення; необхідна додаткова сміттєпереробна інфраструктура, обсяги витрат та джерела фінансування тощо);

- з передбаченням конкретних заходів щодо створення нових об’єктів з оброблення відходів або реконструкції діючих, закриття та рекультивації сміттєзвалищ, що не відповідають вимогам тощо;

- з урахуванням заходів запобігання засміченню територій.

Щороку органи місцевої влади звітуватимуть про хід виконання місцевих планів, зокрема про досягнення встановлених цільових показників. Така інформація буде публічною.

Що два роки здійснюватиметься оцінка ефективності виконання місцевих планів та результати оприлюднюватимуться для громадського контролю.