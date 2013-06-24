Механізм конфіскації заморожених російських активів, над яким Україна працює разом з партнерами, обговорили на засіданні міжвідомчої робочої групи під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. У заході взяли участь віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина, голова НБУ Андрій Пишний, представники Мінфіну, МЗС, Держслужби фінмоніторингу.

«росія обов’язково заплатить за завдані Україні руйнування», — наголосив глава уряду.

Учасники засідання опрацювали інформацію про знерухомлені активи агресора в іноземних юрисдикціях.

«Міністерства мають активно працювати й комунікувати з партнерами про необхідність конфіскації цих активів», — зауважив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив ефективність ініціативи ERA, яка дає змогу зміцнювати оборону та економіку за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Він наголосив на важливості спрямування усіх знерухомлених активів рф на відновлення України, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.