140 дітей кооператорів Рівненщини побували на різдвяно-новорічному святі в обласному академічному музично-драматичному театрі: правління споживспілки та обком профспілки продовжили гарну традицію дарувати добро на Різдво. А з ким же ще ділитися цим скарбом, як не з дітворою — найвимогливішими і водночас найбільш вдячними поціновувачами? Новорічне дійство прийшло: яскраве, сповнене веселощів, добра та патріотизму. Як на мене, навіть повітряні кульки — синя та жовта — додавали малим українцям усвідомлення їхніх коренів.
Простора зала, гарні декорації, безпосередній контакт із виконавцями головних ролей — символом року Півнем, Дідом Морозом та Снігуронькою, які хоч уже й потрапили під декомунізацію, цього року ще завітали до дітвори, — все це стало певною віддушиною у переддень Різдва. А вже зовсім у дитинство повернула вистава про кота Леопольда у виконанні провідних акторів театру. Захотілося бодай на мить забути про дорослі проблеми — глобальні й щоденні — і просто «жити дружно». Зрештою, це казкове гасло, здається, завжди поза політикою. А завершальний акорд — звісно, солодкий: подарунки.
«За підтримки правлінь райспоживспілок, керівників кооперативних організацій різдвяні дійства відбулися і в районах, — каже голова обкому профспілки працівників споживчої кооперації Микола Вознюк. — Незабутнє враження на дітвору, серед якої представники родин, чиї батьки боронять Україну, справила резиденція святого Миколая, що розмістилася в будинку лісівника в Костопільському лісництві. Разом із лісовим Миколаєм і екскурсію екологічною стежкою провели, й вогнище розклали, ще й кулешу наварили.