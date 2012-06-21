В обласному центрі відбулося свято творчості національних меншин. Своїми творчими здобутками та талантами цього року радували учасники з таких громад, як обласна вірменська «Арарат», мусульманська громада м. Черкаси, Золотоніська міська громадська організація ромів, обласний благодійний єврейський фонд «Хесед Дорот» та Центр німецької культури «Відершталь».
Розпочалося свято феєричним виступом народного ансамблю танцю «Черкащанка» національного університету ім. Б. Хмельницького. Після цього представники національних громад по черзі привітали глядачів своєю рідною та українською мовами.
Вірменську громаду на фестивалі гідно представили учасники вокальних ансамблів «Зангакнер» та «Казка», керівник якого Ануш Оганесян став лауреатом міжнародного конкурсу «Голос Вірменії». Чарівні мелодії дарували єврейський вокальний дует «Ніцанім», жіноча вокальна студія «Нешама» та вокально-інструментальне тріо «Сім’я Жовтих». Ансамбль мусульманської громади обласного центру виконав «Молитву за Україну». Полонив серця глядачів виступ фольклорного колективу «Едельвейс» Центру німецької культури «Відерштраль», яким керує заслужений працівник культури України Василь Марштупа. Золотоніську міську громадську організацію ромів на концерті запальними співами представляв Радж Кузьменко. Вперше на це свято завітав гурт циганської пісні «Щасливе життя» під керівництвом Миколи Кондзюби з м.Чигирин… Розмаїття талантів представників національних меншин Шевченкового краю засвідчує, що місцева влада та територіальні громади постійно турбуються про створення умов для творчого розвитку та самоудосконалення різних етнічних груп і народностей.