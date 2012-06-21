Волонтерам і місцевій владі вдалося зберегти центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Надія» у Вільхуватці Великобурлуцького району Харківщини. Два роки тому він опинився перед загрозою закриття — продовжувати його фінансування з районного бюджету стало неможливо. Водночас, за словами голови райдержадміністрації Віктора Слиша, будівля центру потребувала ремонту й утеплення. Тож унікальний заклад мав припинити свою діяльність вже в 2016 році. На той час у центрі соціально-психологічну реабілітацію проходили 54 дитини, 22 з яких повернулися у свої сім’ї, решті було надано статус дітей, позбавлених батьківського піклування.
Громадськість і волонтери забили на сполох. Районна й обласна влада також розуміли критичність ситуації і намагалися знайти вихід із скрутного становища. Адже діти залишалися без опіки та допомоги, фактично на вулиці. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична розробила й подала на розгляд облради проект рішення про прийняття центру в обласну власність, який і було затверджено. Та заходи щодо порятунку центру слід було вживати невідкладно.
— Будівельними матеріалами на 40 тисяч гривень закладу допомогли волонтери. Рештою необхідного — підприємства району. Керівник області Юлія Світлична домовилася з підрядною організацію про виконання робіт. Загальна вартість утеплення будівлі центру склала 120 тисяч гривень, — розповів Віктор Слиш. І додав, що порятунок «Надії» — це яскравий приклад того, як, об’єднавши зусилля, можна досягти доброго результату.
Він зазначив, що допомогу «Надії» постійно надає Благодійний фонд «Волонтери: Дорослі — дітям», який співпрацює з центром соціально-психологічної реабілітації з лютого 2015 року. За допомогою зібраних фондом коштів у закладі було відремонтовано кімнату гігієни, дитячі та ігрову кімнати, стелю та проведено інші ремонтні роботи, а також придбано чимало необхідної для побуту та навчання техніки. А ще волонтери постійно надають закладу господарчі товари, продукти та речі.
За півтора року від часу, коли центр було передано до обласної власності, тут провели великий комплекс робіт. Спальні кімнати, кімнати для занять і відпочинку, їдальня, медичний кабінет, кабінет психолога обладнано новими зручними меблями, які відповідають віковим категоріям дітей і санітарно-гігієнічним нормативам. У 2016 році утеплили фасад будівлі.
— У цьому центрі перебувають діти, позбавлені батьківської любові та турботи. Ми робимо все можливе, щоб вони мали гарні умови, — сказала Юлія Світлична. — Знайшли можливість передати його на баланс області, розробили відповідний механізм фінансування, і заклад працює. Впродовж року в середньому тут може перебувати близько 50 хлопчиків та дівчаток. Нині ж у центрі проходять реабілітацію 18 дітей з різних районів Харківщини.
За словами директора комунального закладу «Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Надія» Наталії Посохової, з малечею працюють психологи, кожен день вихованці мають індивідуальну програму: займаються шиттям, музикою, танцями, відвідують театральний гурток, їздять на екскурсії до міста та інших районів області. Тож, на її переконання, центр невипадково називається «Надія». Адже у кожного, хто тут працює, живе надія, яку вони передають своїм вихованцям.