В одному з польових таборів учасників  антитерористичної  операції в Луганській  області  воїни ЗСУ вирішили  підтримати  процес  декомунізації.

Пам’ятник «ватажку більшовиків», який  знаходився на території  військової  частини, вони руйнувати не стали, а підійшли до цього  питання творчо.

Так, за допомогою  звичайного цементу та фарб вони зробили  чудовий пам’ятник  Тарасові  Шевченку, у руках якого  замість «статуту партії» червоних  диктаторів  опинився  безсмертний «Кобзар».

Новий культурний  об’єкт  швидко став головною визначною  пам’яткою і бажаним  місцем для фотографування  серед  бійців АТО. Також  такий  підхід став прикладом для проведення  процесу  декомунізації по всій  Україні.

Отже, українські  воїни  винайшли  чи не  найкращий  варіант, як з непотрібних речей робити  національні  цінності.