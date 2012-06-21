В одному з польових таборів учасників антитерористичної операції в Луганській області воїни ЗСУ вирішили підтримати процес декомунізації.
Пам’ятник «ватажку більшовиків», який знаходився на території військової частини, вони руйнувати не стали, а підійшли до цього питання творчо.
Так, за допомогою звичайного цементу та фарб вони зробили чудовий пам’ятник Тарасові Шевченку, у руках якого замість «статуту партії» червоних диктаторів опинився безсмертний «Кобзар».
Новий культурний об’єкт швидко став головною визначною пам’яткою і бажаним місцем для фотографування серед бійців АТО. Також такий підхід став прикладом для проведення процесу декомунізації по всій Україні.
Отже, українські воїни винайшли чи не найкращий варіант, як з непотрібних речей робити національні цінності.
Як на Луганщині з’явився новий пам’ятник Шевченку
В одному з польових таборів учасників антитерористичної операції в Луганській області воїни ЗСУ вирішили підтримати процес декомунізації.