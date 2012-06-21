Бразильські вчені показали, що голодування провокує інтенсивний ріст волосся. Дослідження опубліковане в журналі Cell Reports, повідомляє видавництво Cell Press.
Фахівці спостерігали за двома групами мишей, першу з них обмежували в їжі, другу – ні. Гризуни, які вживали тільки 60% від фізіологічно нормальної порції, за шість місяців стали в два рази легшими, у них збільшилася товщина і гладкість шкірного покриву, щільність і довжина волосся, а також втричі у порівнянні з початковою зросла загальна довжина кровоносних судин в шкірі .
На думку вчених, ці зміни свідчать про те, що миші адаптувалися до нового режиму харчування, в зв'язку з чим стали витрачати менше тепла на підтримку постійної температури тіла. Експерти вважають, що висновки, отримані для мишей, справедливі і для людини. Раніше вчені неодноразово заявляли про ефективність голодування для продовження життя.