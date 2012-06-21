Мете, несе – світу білого не видно. Це – про Полтавщину, на всій території якої, починаючи з 27 лютого, хурделить і січе морозом. Не встигнеш прочистити доріжку від хвіртки до хати, як за півгодини від неї й сліду не залишається. Таке, ніби ти й за лопату не брався.
Чимало нині роботи в рятувальників області, які протягом ночі витягли із заметів і відбуксирували у безпечне місце 162 автомобілі, в яких перебували 209 людей. У Карлівському районі їм довелося навіть звільняти із замету «швидку», що поспішала на виклик до породіллі у віддалене село Максимівку. Завдяки їхньому оперативному втручанню бригада медиків таки встигла прийняти пологи – у жінки народилася третя дитина, хлопчик. Матір з новонародженим медики без проблем доставили у Карлівську ЦРЛ. Між іншим, у ніч з 27 на 28 лютого у заметах області застрягли два автомобілі екстреної медичної допомоги.
Щоб дороги області стали проїзними, сніг уночі чистили 105 чоловік особового складу Полтавського гарнізону ДСНС України із залученням 32 одиниць техніки. Тоді ж цим займалися і 156 працівників ДП «Полтавський облавтодор» з допомогою 120 одиниць техніки. Їм активно допомагали підрядники служби автомобільних доріг у Полтавській області, які на ранок 28 лютого розчистили понад 1500 кілометрів автодоріг, висипали 400 тонн піщано-сольової суміші. Наразі САД продовжує чистити дороги.
У Полтаві на ранок 28 лютого усі транспортні магістралі були проїзними. Це заслуга працівників ТОВ «МБЦ» та КП «Декоративні культури». Вони ж якісно почистили і парки та сквери міста.
Як повідомив начальник відділу оперативного реагування служби «15-80» Сергій Зубань, комунальники також вивільнили проїзд у лікарні міста, зараз служба приймає індивідуальні заявки на проблемні ділянки, але в пріоритеті – школи та дитячі садочки Полтави, проїзд до яких не скрізь вільний. Залишилися проблеми й по тротуарах. Це пов’язано із тим, що на усі вулиці не вистачає невеликих «тротуарних» тракторів із щітками.
Під вечір 28 числа наявна техніка готувалася розширювати основні дороги, а також додатково пройтися дорогами у мікрорайонах Сади-1, Сади-2, Огнівка та Алмазному. Протягом дня розчищали сніг і у між дворових проїздах.
Тим часом, згідно з повідомленням голови ради підприємців Полтави Євгена Диканя, підприємці організували для тих дорожніх працівників, які працюватимуть вночі, можливість харчування з гарячими чаєм та кавою. Вночі того дня по області очікували чергових снігопадів.